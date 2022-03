Trzeba mieć więcej planów na życie, by się nie rozczarować

Jakie zawody są obecnie profesjami pierwszego wyboru wśród uczniów?

Wedle mojej wiedzy do najczęściej wybieranych zawodów - i przy okazji tych najbardziej przyszłościowych - należą informatyk, elektronik, elektryk. W przypadku naszej szkoły, zapraszamy także na kierunek technik reklamy, a jak wiemy, reklama dźwignią handlu i bez niej trudno wyobrazić sobie dzisiejszy biznes. Każda firma potrzebuje np. strony internetowej, gdzie może się zareklamować czy zaprezentować swoje usługi i produkty.

Jak typ myślenia dominuje obecnie wśród młodych ludzi? Studia nadal dla wielu są priorytetem, czy jednak najpierw młodzież koncentruje się na zdobyciu zawodu i umiejętności?

Przeprowadzając ankiety w naszej szkole, około 50 procent uczniów decyduje się na dodatkowe podnoszenie kwalifikacji. Ta połowa ankietowanych chce pracować, ale jednocześnie studiować zaocznie. Uczniowie interesują się różnymi pracodawcami, śledzą rynek pracy, chcą być przygotowani do wejścia w dorosłość. Im więcej ukończą kursów i szkoleń, tym łatwiej będzie im zyskać przychylność przyszłego pracodawcy. To też wiąże się z usamodzielnieniem, bo nie każdego stać na studia, nie wszystkie rodziny mogą sobie pozwolić na to, by wysłać swoje dzieci na naukę do innego miasta.