Trzeba płacić abonament RTV? Abonament RTV 2020: STAWKI, ILE Poczta Polska podaje nowe stawki abonamentu [30.08.2020]

Abonament RTV. STAWKI KARY, CZY TRZEBA PŁACIĆ. Sprawdź najnowsze informacje dotyczące abonamentu radiowo- telewizyjnego. Poczta Polska podaje nowe stawki abonamentu RTV. Jaki będzie abonament radiowo telewizyjny od 2020 roku? Sprawdź co się zmieni

Abonament radiowo-telewizyjny jest archaicznym sposobem finansowania mediów publicznych, haraczem ściąganym z ludzi, dlatego rząd będzie zabiegał o poparcie prezydenta i opozycji dla jego zniesienia – niestety to nie słowa premiera Morawieckiego z jego expose, lecz premiera Tuska z 2008 r. Miliony Polaków przejęły się nimi do tego stopnia, że przestały płacić, a nowi posiadacze urządzeń RTV nigdy nie zaczęli i nie zarejestrowali sprzętu. Jedni i drudzy są za to ścigani. Odżywa dyskusja, co z tym fantem zrobić. Kolejne rządy podrzucają następcom to kukułcze jajo. Ze strony społecznej przeważają oczekiwania abolicji wobec niepłacących i zniesienia abonamentu. Władze jednak przyjęły postawę zachowawczą: nie podejmują żadnych kroków, na szczęście także pod względem wysokości opłat, które od kilku lat pozostają niezmienne i będzie tak również w 2020 roku. Opłaty RTV w Polsce 2012: radio 5,50 zł/mies., telewizor lub telewizor i radio 18,50/mies.

2013: radio 5,65 zł/mies., telewizor lub telewizor i radio 18,65/mies.

2014: radio 5,90 zł/mies., telewizor lub telewizor i radio 19,30/mies.

2015: radio 6,50 zł/mies., telewizor lub telewizor i radio 21,50/mies.

2016-19: radio 7 zł/mies., telewizor lub telewizor i radio 22,70/mies.

2020: radio 7,00 zł/mies., telewizor lub telewizor i radio 22,70/mies.

Tak więc abonament RTV trwa, ale opłaty w 2020 pozostaną na poziomie sprzed pięciu lat. Podobnie z pomniejszeniem ich, gdy ktoś zapłaci z góry za większy okres. Abonament RTV. STAWKI, ILE, CZY TRZEBA PŁACIĆ Poczta Polska ogłosiła, że abonament RTV w 2020 r. wynosi: za radio: 7 zł miesięcznie (84 zł rocznie, jeśli opłatę uiszcza się co miesiąc);

za radio lub telewizor i radio: 22,70 zł (272,40 zł, przy opłacie co miesiąc).

Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2020 uiszczą opłatę za cały rok, dostaną 10 proc. zniżki. W ciągu roku również można korzystać ze zniżek, płacąc za okres dłuższy niż 1 miesiąc. Przykładowo: gdy zapłacisz za 6 miesięcy z góry, to za radio 39,90 zamiast 42 zł, a za telewizor i radio 129,40 zamiast 136,20 zł.

Abonament RTV. STAWKI, ILE, CZY TRZEBA PŁACIĆ Czy płacić za każdy odbiornik Posiadacz radia czy telewizora ma obowiązek rejestracji odbiornika w dowolnej placówce pocztowej w ciągu 14 dni od kupna. Można to też zrobić przez internet: poprzez Centrum Obsługi Finansowej PP SA – namiary na końcu artykułu. Niezależnie od liczby odbiorników używanych przez osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym i samochodzie, a także posiadanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, placówki oświaty, uczelnie, a także domy pomocy społecznej w tym samym budynku lub zespole budynków i w pojazdach tych instytucji – uiszcza się tylko jedną opłatę radiową lub telewizyjną. Tylko instytucje i przedsiębiorstwa centralne wnoszą opłaty za każdy odbiornik TV lub radio, w tym za odbiorniki w samochodach służbowych. Ale dwie uwagi! Wnoszenie opłat w gospodarstwie domowym nie zwalnia od rejestracji odbiorników i opłat we własnym miejscu pracy.

Opłata na rzecz telewizji kablowej, satelitarnej i platformy cyfrowej nie zwalnia od opłat abonamentowych.

Abonament RTV. STAWKI, ILE, CZY TRZEBA PŁACIĆ Czego nie trzeba rejestrować Charakteru odbiorników nie mają odtwarzacze audio i wideo, a także odbiornik TV niepodłączony do instalacji umożliwiającej odbiór programu, pełniący jedynie rolę monitora lub wykorzystywany tylko w produkcji.

Ponadto rejestracji nie podlegają: odbiorniki wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji, do rozpowszechniania i rozprowadzania programów RTV oraz kontroli ich jakości, a także odbiorniki przeznaczone do sprzedaży, jeśli to przedmiot działalności gospodarczej. Abonament RTV. STAWKI, ILE, CZY TRZEBA PŁACIĆ Kto nie musi płacić abonamentu RTV Lista warunków ma 19 pozycji, wymieńmy podstawowe: powyżej 75 lat

I grupa inwalidzka, niezdolność do pracy, znaczna niesprawność

renta socjalna, zasiłek, bezrobocie

niska emerytura

kombatanctwo z inwalidztwem

głuchota, niewidzenie Abonament RTV. STAWKI, ILE, CZY TRZEBA PŁACIĆ Ścigani za abonament RTV Są dwa rodzaje dłużników: ci, którzy mają zarejestrowany sprzęt, ale przestali płacić, oraz ci, którzy w ogóle nie zarejestrowali urządzeń RTV.

Pierwsi mają gorzej, bo niczego nie trzeba im udowadniać. Mogą nawet od lat nie używać radia i telewizora, a i tak naliczane im są opłaty i odsetki podatkowe, a w razie upomnień także ich koszty. Można oczywiście wyrejestrować sprzęt, ale najpierw trzeba uregulować zaległości. Drugiej grupie trzeba udowodnić posiadanie sprzętu RTV. Kontrole przeprowadzają pracownicy Poczty Polskiej. Muszą okazać upoważnienie i wylegitymować się. W przypadku stwierdzenia niezarejestrowanego odbiornika wydawana jest decyzja administracyjna z nakazem rejestracji i na dzień dobry naliczana jest trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej. W obu przypadkach nieuiszczanie opłat może się skończyć wysłaniem przez Pocztę tytułu wykonawczego do urzędu skarbowego i postępowaniem egzekucyjnym, w którym komornik zajmie część poborów, emerytury lub rzeczy – jak to komornik. Zadłużeni abonenci zwykle tłumaczą się, iż uwierzyli Tuskowi, że abonamentu RTV nie będzie. Inni podnoszą, że pieniądze te idą na media państwowe, a one sprzyjają rządzącym, których dany abonent nie popiera. Z jakiej racji ma finansować propagandę na rzecz ludzi i partii, których nie znosi? Takie argumenty nie mają znaczenia. Abonament RTV. STAWKI, ILE, CZY TRZEBA PŁACIĆ Jak się bronić przed abonamentem RTV Ci, którzy nie zarejestrowali urządzenia, mogą nie wpuścić kontrolerów do domu, przy czym antena przy oknie nie jest dowodem posiadania sprzętu. Kontrolerzy nie mają prawa działać podstępem, np. przedstawiając się jako listonosze czy akwizytorzy oferujący kablówkę, by w ten sposób dostać się do mieszkania. Gorzej, gdy wrócą z decyzją sądu o przeszukaniu i z policją lub pracownikiem skarbówki. Komornika nie można nie wpuścić. Natomiast szansą osób, które kiedyś zarejestrowały odbiornik, jest wystąpienie o rozłożenie płatności na raty albo jej umorzenie – jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, np. ciężka sytuacja materialna, niskie dochody.

Wniosek o raty lub umorzenie zaległości wyślij na adres: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Departament Budżetu i Finansów

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa. Uwaga na dwie inne szanse! Zaległe zobowiązanie z tytułu abonamentu RTV przy braku czynności windykacyjnych przedawnia się po upływie 5 lat. Jednak młodsze zaległości będą wisieć nadal.

Gdy dostaniesz wezwanie do zapłaty zaległości, możesz zażądać dokumentów, na podstawie których wysunięto roszczenie i liczyć na bałagan w systemie Poczty Polskiej i na niekompletne dane. Abonament RTV: Sprawy i pytania abonamentowe kieruj: na adres rtv.eod@poczta-polska.pl,

do Poczta Polska SA COF Wydział Abonamentu RTV, Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz,

przez infolinię 43 842 06 06 (dni robocze, 8-20),

dot. samej rejestracji – na rtv.rejestracja@poczta-polska.pl. Zobacz także: 60 Sekund Biznesu: W Polsce znaczna część użytkowników deklaruje, że nie potrzebuje internetu