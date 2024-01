Trzeba to w końcu napisać otwarcie: to bitwa o Polskę! [KOMENTARZ]

Areszt Śledczy Warszawa-Grochów. Do placówki zostali przewiezieni zatrzymani w Pałacu Prezydenckim Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik.

Wszystko, co ma obecnie miejsce w polskiej polityce, nie jest dziełem przypadku ani nawet błędów taktycznych ze strony „rządu 13 grudnia”. Nawet po latach powinniśmy to czytać w kategoriach poważnego zagrożenia dla suwerenności Polski. To nie jest zwykły konflikt między partiami ani nawet spór o wizję kraju. To jest bitwa o Polskę, jaką ją znamy, a która ma zostać przekształcona w coś, co też już znamy, ale będzie inaczej.

Wydarzenia ostatnich dni i godzin są dla niej bardzo niebezpieczne. Nigdy wcześniej wolna Polska nie oglądała takich obrazów. Przejęcie Telewizji Polskiej odbyło się w stylu dotychczas zarezerwowanym dla republik w Afryce albo w Ameryce Łacińskiej, ale nie w samym środku Europy. Bezprawne wtargniecie policjantów do Pałacu Prezydenckiego, aby pod pretekstem wykonywania wadliwego wyroku sądowego uprowadzić z niego gości prezydenta Andrzeja Dudy, wymyka się wyobraźni. Analogii można szukać tylko w głębokiej komunie, choć i tam starano się dbać o pozory legalności. Takiej potrzeby nie widzą politycy partii rządzących, którzy jawnie lub w sposób zawoalowany realizują w Polsce interesy sił zewnętrznych. Mając ciche wsparcie instytucji Unii Europejskiej, które pilnie studiują polskie wydarzenia, aby tutejsze „know-how” zaimplementować w procesie federalizacji UE w innych opornych krajach, postanowili zrobić wszystko na rympał.

Nie bez znaczenia jest tu udzielona im osłona opiniotwórczych środowisk medialnych. Już po uprowadzeniu z Pałacu Prezydenckiego eksministrów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego portal „Politico” opisał sytuację jako walkę sprzyjającego „nacjonalistom” prezydenta Andrzeja Dudy, z proeuropejskim Donaldem Tuskiem. Czuć ducha rozgrzeszenia, a nawet motywowania do dalszych kroków. Nie inaczej media niemieckie, które od zawsze przychodziły w sukurs tym, którzy mieli jakąkolwiek szansę, aby zaszkodzić obozowi patriotycznemu w Polsce, który od lat reprezentowany jest przez środowiska skupione wokół Prawa i Sprawiedliwości, ale też wokół prezydenta Andrzeja Dudy. Nie dziwi więc, że gazety i portale zza Odry obszernie informują o uprowadzeniu polityków z siedziby Prezydenta RP. Sformułowania typu „podzielony kraj”, to jedno z najdelikatniejszych, ale myliłby się ten, kto doszukiwałby się w nich troski. „To konfrontacja między nowym centrolewicowym rządem a odsuniętymi od władzy nacjonalistami w Polsce, która osiągnęła właśnie nowy punkt kulminacyjny” - czytamy w środowym wydaniu „Frankfurter Allgemiene Zeitung”.

Tego typu reakcje wskazują na to, że wśród lewicowo-liberalnych elit Europy jest przyzwolenie na każde działanie rządu Donalda Tuska, którego efektem będzie neutralizacja tych środowisk niepodległościowych w Polsce, które będą się sprzeciwiać federalizacji UE, a także oddawaniu pod jurysdykcję unijnych instytucji kolejnych obszarów kompetencyjnych. I choć Polska nie była jeszcze nigdy na takim poziomie anarchizacji życia publicznego, do jakiego doprowadziły ją niespełna miesięczne rządy Tuska, to działania jego hunwejbinów nikomu w Europie przeszkadzać nie będą. Dlatego właśnie trzeba uważać, aby nie dać się sprowokować. Wtargnięcie do Pałacu Prezydenckiego było ruchem bandyckim, ale to odpowiedź prezydenta Andrzeja Dudy pokazała, kto ma klasę i poczucie odpowiedzialności za losy kraju. Stwierdzenie, że ekipa Tuska z Szymonem Hołownią i jego szemraną ekipą, przy niemocy i uwikłaniu lidera ludowców, Władysława Kosiniaka-Kamysza, dąży do stworzenia w Polsce demokracji fasadowej i podporządkowanej siłom zewnętrznym, nie jest żadną przesadą.

Trzeba mieć świadomość, że Rubikon został właśnie przekroczony. Rządzący mają świadomość, że już nie mogą się zatrzymać, a to oznacza dalsze bezprawne kroki w stosunku do innych instytucji. Na pierwszy ogień pójdzie Narodowy Bank Polski, ale pola „walki o praworządność” dotrą też do Trybunału Konstytucyjnego oraz wszystkich tych kadencyjnych instytucji, które mogłyby sypać piasek w mechanizm ustawiony na pozbawienie polski suwerenności: prawnej, finansowej, kulturowej, a nawet historycznej. To wszystko już znamy, tyle tylko, że teraz będzie inaczej, ale wcale nie „na miękko”.

Zły to czas, gdy bezprawie na swoim sztandarze niesie naprawę Ojczyzny

Przemysław Szymańczyk, redaktor naczelny Głosu Pomorza i Dziennika Bałtyckiego Nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłoby dostatecznie obelżywie określić Pańskie postępowanie. Pan się nie kwalifikuje nawet do sądu dla ludożerców. Buszmenie. W moich oczach jest Pan nędznym gadem - powiedział kapitan Wagner do Oberleutnanta Ernsta von Nogaya. Przyznać trzeba, że i Zbigniew Zapasiewicz i Wojciech Pokora w tej scenie z „CK Dezerterów” wypadają brawurowo. Szczególnie ten pierwszy bawi się frazami z wielką gracją.

Wypowiedziana przez Wagnera diagnoza von Nogaya, który „doprowadził kompanię do upodlenia” jest dosyć uniwersalna. Pasuje do wielu współczesnych, ale po 13 grudnia - jak ulał „sami wiecie do kogo”. Tyle tylko, że nie towarzyszy jej śmiech, ale raczej smutek, złość, niedowierzanie, bezradność, a może i wściekłość.

Jest wśród tych emocji również autentyczne przerażenie, bo okazało się, że w 2024 roku, w Polsce, będąc nienagabywanym przez nikogo, można wtargnąć do pałacu na Krakowskim Przedmieściu, w którym urzęduje Prezydent RP. Od zaplecza dokładnie. I zostać poinstruowanym przez tych, co mają chronić głowę państwa, jak skutecznie wykonać zleconą robotę. Jeszcze nie mokrą, ale wszystko przed nami… Można również zablokować wjazd do Belwederu zepsutym autobusem (sic!) komunikacji miejskiej, by Prezydent 40-milionowego państwa został przez dłuższą chwilę ubezwłasnowolniony. Bezkarnie. A nawet z uśmiechem na twarzy, bo jak napisał na platformie X Rafał Trzaskowski prezydent Warszawy (pardon, wiecie, kto był prawdziwym zwycięzcą w 2020 roku) „komunikacja w stolicy zawsze do usług”.

Można wyłączyć sygnał telewizyjny nadawcy publicznego. Można wyłączyć sygnał regionalnym rozgłośniom radiowym w dowolnym momencie, a mówiąc prościej: przerwać nadawanie programu i wyłączyć służące do tego nadajniki. W Zielonej Górze na przykład. Pomijany w przekazach aspekt bezpieczeństwa wrażliwej infrastruktury jest oczywistym przykładem dewastacji, a w najlepszym razie przyspieszonej erozji państwa polskiego. W budynkach, które są siedzibami państwowych rozgłośni, na stałe obecni są wojskowi ze szczególnymi uprawnieniami. W specjalnych pomieszczeniach i szafach pancernych znajduje się broń ostra, a same budynki podzielone są na strefy. Studia emisyjne, rozdzielnie i serwerownie podlegają obowiązkowej ochronie przez wyspecjalizowane firmy posiadające koncesje. I pytam: co z tego, skoro każdy wysłany ze zleceniem zbir wespół z dywersantami mogą w kilka minut „wyłączyć” cały ten kramik. Można w Polsce 2024 roku wtrącić do więzienia posłów skutecznie wybranych 15 października ubiegłego roku, w tym człowieka, który większość swego dorosłego życia ścigał przestępców. Niezbadane są wyroki sądów. Niejaki Frog np. się ucieszył, a „V” Macieja Wąsika zza szyby radiowozu jest raczej gestem rozpaczy.

