Trzech chętnych na przebudowę wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim. Ale chcą sporo pieniędzy

Oferty zostały otwarte dopiero we wtorek w południe, więc urzędnicy dają sobie teraz trochę czasu na podjęcie decyzji czy w związku ze zbyt wysokimi cenami, jakie zaproponowali oferenci, przetarg unieważnić czy też dołożyć pieniędzy i jednak przebudowywać.

Firma Rusiecki ze Szczecina zaproponowała za przebudowę wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim w taki sposób, by z jednej strony tych wrót funkcjonowała przepławka dla ryb, a z drugiej działały specjalne zasuwy pozwalające blokować napływ wody do jeziora podczas sztormu, 2,45 miliona złotych. firma ZHU Jaranowski z Międzyrzecza za te same prace chce wynagrodzenia w wysokości 2,43 miliona złotych, a firma Enerko Energy z Kielc 2,36 miliona złotych.

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie planowało jednak przeznaczyć na tę inwestycję 1,65 mln złotych.

Na ostateczne rozstrzygnięcie będziemy musieli więc jeszcze poczekać. Jeśli zostanie wybrany wykonawca, prace powinny się rozpocząć już w październiku.