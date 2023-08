Trzy kilometry drogi z Koszalina na Polanów wyremontuje miasto z leśnikami

Pieniądze - szacuje się, że będzie to 6 milionów złotych - będą pochodzić w połowie z tzw. funduszu leśnego, a brakujące 3 miliony złotych dołoży budżet Koszalina. Umowa na wspólną miejsko - leśniczą inwestycję ma być podpisana w przyszłym tygodniu. Prace powinny się zacząć już nawet we wrześniu.

Dzięki tej inwestycji mają być łagodniej wyprofilowane zakręty, naprawione będą zjazdy do lasu i na parkingi. Droga posłuży też do dojazdu do nowo budowanej siedziby Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ta ma być gotowa w 2026 roku.