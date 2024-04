Turniej Półfinałowy Mistrzostw Województwa Minisiatkówki ZZPS w kategorii trójek w II LO w Koszalinie [ZDJĘCIA]

Mecze, które jednocześnie odbywały się na sześciu boiskach rozgrywane były w ramach 7. Turnieju Mistrzostw Województwa Minisiatkówki ZZPS w kategorii trójek. W Koszalinie odbywały się rozgrywki półfinałowe.

- Do Koszalina przyjechały najlepsze drużyny, które po eliminacjach uplasowały się w pierwszej dwunastce. Drużyny, które zajmą miejsca od 1. do 6. awansują do turnieju finałowego – wyjaśnia Paweł Szott z UKS Bronek Koszalin, które wraz z koszalińską Sportową Szkołą Podstawową nr 1 zorganizowali koszalińską odsłonę turnieju.

W hali II LO rywalizowały zespoły z całego województwa zachodniopomorskiego. Oprócz samego Koszalina swoje reprezentacje miały także Szczecin, Police, Wałcz, Połczyn-Zdrój, czy Drawsko Pomorskie.

Przypomnijmy, że UKS Bronek Koszalin, który szkoli młode pokolenia siatkarzy działa w mieście już od ponad 25 lat. W zeszłym roku, w październiku klub obchodził swój jubileusz.