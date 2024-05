Tyle pieniędzy trafi do kopert na weselach w 2024 roku. Ile zazwyczaj wręcza rodzina i przyjaciele? Sprawdź! 10.05.2024

Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2024 roku

Ślubne przesądy i zabobony

Kolejnym zabobonem, jest to, że na świadków nigdy nie powinno wybierać się pary. Wtedy pech spadnie właśnie na nich. Następnym przesądem, który już wymiera jest zobaczenie swojej przyszłej żony w sukni chwilę przed ceremonią. Pan Młody nie powinien oglądać sukni ślubnej przed ceremonią, ponieważ podobno to przynosi pecha. Pary młode często decydują się na wspólne zakupy, a kobiety nawet wolą zapytać o radę swojego narzeczonego.

Oto ile powinieneś włożyć do koperty na wesele w 2024 roku

Popularne jest stwierdzenie, że należy dać tyle, ile młodzi zapłacili za talerzyk. Jeśli ktoś chce więcej to oczywiście może, ale nie wypada dać mniej. Trzeba jednak brać pod uwagę swoją sytuację finansową i dostosować wydatek pod siebie. Dajemy nie więcej, niż sami możemy sobie pozwolić.

Sezon ślubny 2024 będzie jeszcze droższy. W nowym roku pary młode za talerzyk zapłacą od 250 zł do nawet 700 zł. Wszystko zależy od standardu i co jest wliczone w pakiet.

Duża inflacja i wzrosty cen utrudniają sytuację finansową w wielu domach. Stawki, jakie należy dać młodym, uzależnione są od stopnia pokrewieństwa. Zanim włożymy pieniądze do koperty, warto się zastanowić czy możemy sobie na to pozwolić.

Koszty ślubu i wesela w 2023 roku były dużo mniejsze

Organizacja wesela na około 100 osób w 2023 roku kosztowała od 35 00 zł (najskromniejsze) do 90 000 zł (najbardziej szykowne i okazałe). Koszt talerzyka za osobę to był koszt od 150 do 500 zł. Ubiór panny młodej, wraz z makijażem i fryzurą, wynosił około 4-5 tys. zł. Zliczając wszystkie ceny, można przyjąć za średnią cenę ślubu i wesela w 2023 roku 60 000 złotych. Jak będzie w 2024 roku?