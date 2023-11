Uczeń przyszedł z bronią do szkoły w Szczecinku. Na miejsce wezwano policję

- Możemy potwierdzić, że takie zdarzenie faktycznie miało miejsce, ale sprawa jest jeszcze na wczesnym etapie - powiedziała nam st. asp. Anna Matys, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

- Po pierwsze uczeń przyniósł do szkoły rewolwer, na którym widoczne były ślady korozji. Policja została na miejsce wezwana błyskawicznie, dyrekcja szkoły szybko zareagowała. Aktualnie kompletujemy wszystkie materiały dowodowe, które zostaną przekazane prokuraturze. Zdarzenie nie zagroziło funkcjonowaniu placówki, nikomu nic się nie stało - dodała.

Co to za broń i w jaki sposób trafiła w ręce ucznia? Dlaczego przyniósł ją do szkoły? Jakie konsekwencje czekają nieletniego? Między innymi nad tymi kwestiami niedługo będzie pracować prokuratura. Do sprawy wrócimy.