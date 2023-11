Uczniowie "Bronka" robili wieńce adwentowe. Teraz można je licytować [WIDEO]

W warsztatach brały udział trzyosobowe drużyny z każdej klasy trzeciej.

- W ten sposób rozpoczęliśmy przygotowania do tygodnia charytatywnego - mówi Grażyna Grylewicz, współorganizatorka warsztatów. - Uczniowie tworzyli swoje wieńce wg własnych projektów, ale wcześniej dostali linki do filmików instruktażowych, jak zrobić taki wieniec, a także spis rzeczy, które są niezbędne do jego zrobienia.

W ruch poszły więc gałązki świerków, bądź sosen, świece i różne dodatkowe dekoracje, np. wstążki, szyszki, suszone owoce, czy bombki. Wszystkie wieńce prezentują się przepięknie!

Teraz ich zdjęcia trafiły na profil facebookowy II LO im. Władysława Broniewskiego i tam już trwają aukcje. - Licytować może każdy, kto ma ukończone 18 lat - zaznacza Grażyna Grylewicz. - Jak co roku zbieramy pieniądze na pomoc naszym uczniom, a także na ewentualne doposażenie samorządu szkolnego.