Uczniowie koszalińskiego Bronka pokazują, że użycie defibrylatora jest bardzo proste! [WIDEO]

Od takiej sceny zaczyna się film, za którym stoją uczniowie koszalińskiego Bronka - ci związani ze szkolnym kołem pierwszej pomocy prowadzonym przez Małgorzatę Kulik oraz z telewizji szkolnej Bronia TV. W kolejnych możemy zobaczyć, jak uczennice sprawdzają oddech, jak zaczynają resuscytację i włączają kolegów do akcji ratunkowej. Jeden dzwoni na telefon alarmowy i wzywa pogotowie, drugi biegnie po defibrylator AED. Dalej można zobaczyć, jak tego defibrylatora użyć. Uczeń po prostu stosuje się do komunikatów wydawanych przez urządzenie.

- Ej, jak tam Twoja matma? Ogarniasz to? - Nie no, powiem Ci, że masakra! Kurde, zobacz, Maciek tu leży. Zobacz, czy wszystko w porządku.

- Szczególnie istotne jest, że użycie defibrylatora w ciągu pierwszych 3-5 minut może uratować życie nawet 75% potrzebujących, co podkreśla wagę szybkiej reakcji. Analizując statystyki, ludzie często też wstrzymują się z udzieleniem pomocy, szczególnie gdy ofiarą jest kobieta, ze względu na obawę przed koniecznością odsłonięcia klatki piersiowej. Naszym celem od samego początku było przezwyciężenie tego strachu, aby ludzie nie wahali się udzielić pierwszej pomocy, gdyż to może zadecydować o czyimś życiu.

Całość akcji przebiega bardzo sprawnie, spokojnie, metodycznie. Wydawać by się mogło, że nawet nienaturalnie, bez emocji i paniki. Jak jednak zaznaczają autorzy całego przedsięwzięcia, o to właśnie chodziło - pokazać, jak należy się zachować, jak sprawnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, a nie nakręcić pełen napięcia film akcji. Choć trzeba przyznać, że podczas oglądania akcji reanimacyjnej nastrój zagrożenia może udzielić się widzowi.

Do współpracy został zaproszony także Tomasz Molesztak, strażak i ratownik medyczny, który zaangażowany jest w projekt Punkty Życia w Koszalinie. To za sprawą jego i jego kolegów w ramach budżetu obywatelskiego w Koszalinie powstała cała siatka kilkudziesięciu ogólnodostępnych punktów z defibrylatorami AED. W filmie wcielił się w... ratownika medycznego. W jego drugiej części opowiada o przedsięwzięciu Punkty Życia.

- Staraliśmy się uchwycić każdy szczegół, aby przekazać jak najbardziej kompleksową i przystępną dla widza wiedzę. Wiedzieliśmy, że to co tworzymy ma potencjał zmieniać życie innych osób.

Dodaje też, że miejsce, w którym film został opublikowany, czyli na Instagramie, to świetny pomysł.

- Naukowcy w dziedzinie medycyny ratunkowej są zdania, że każda metoda nauczania społeczeństwa jak udzielić pierwszej pomocy, jak użyć defibrylatora AED jest dobra. Ważne, by docierała do jak największej liczby osób i zwiększała ich świadomość w tej kwestii. Media społecznościowe też się do tego świetnie nadają. A taka metoda rówieśnicza jest genialna i nie wykorzystanie takiego potencjału stawiało by nas w bardzo złym świetle - dodaje ratownik medyczny.