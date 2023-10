Uczniowie koszalińskiego Bronka świętują powstanie swojej telewizji [ZDJĘCIA] Krzysztof Marczyk

Kiedyś były gazetki szkolne i radiowęzeł. Czasy się jednak zmieniły. Bronia TV to póki co jedyna w Koszalinie szkolna telewizja tworzona przez uczniów. W audiowizualnej formie uczniowie informują o tym, co dzieje się w II LO im. Wł. Broniewskiego, czyli popularnym Bronku.