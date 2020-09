Uczniowie z Koszalina rozpoczęli nowy rok szkolny w cieniu pandemii [ZDJĘCIA]

Mimo starań szkół, jak i władz samorządowych, by jednak nie wszyscy - ze względu na zagrożenie chorobotwórcze - wracali do nauki stacjonarnej, dziś uczniowie do tej nauki wrócili. Żadna z placówek nie otrzymała zgody na nauczanie hybrydowe, czyli takie, w którym część uczniów uczy się w szkole, ale część tylko w domu, zdalnie.

Nasz fotoreporter odwiedził Szkołę Podstawową nr 4 w Koszalinie.