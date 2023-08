Ulewa i silny wiatr w Koszalinie i regionie. Powalone drzewa, zalane ulice i podwórka [ZDJĘCIA]

13:31

Łazy. Strażacy z OSP Osieki zostali wezwani do pomocy w wyciagnięciu wieży ratowniczej WOPR Gmina Sianów.

13:19

Niechorze. W działaniach brał udział zastęp z OSP Niechorze. Powalone drzewo na ulicy Trzebiatowskiej blokowało drogę.

Ostrzeżenie II stopnia: silny wiatr i deszcz z burzami

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 35 mm do 55 mm, lokalnie do 70 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 85 km/h. W nocy z niedzieli na poniedziałek wzrost prędkości średniej od 50 km/h do 65 km/h w porywach do 100 km/h, możliwe porywy do 110 km/h.