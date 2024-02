Ulga podatkowa na dziecko 2024. Kto nie dostanie zwrotu pieniędzy? Te osoby nie będą mogły skorzystać z tej ulgi 2.02.2024

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej w 2024 roku?

Odliczenie przysługuje w przypadku, jeżeli osoba wykonywała władzę rodzicielską, pełniła funkcję opiekuna prawnego lub sprawowała opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej wyłącznie w stosunku do jednego małoletniego dziecka i jednocześnie jej dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:

Ulga prorodzinna, zwana również ulgą na dziecko jest najpopularniejszą ulgą. Prawo do ulgi przysługuje osobom, które są rodzicem, opiekunem prawnym lub pełnią funkcję rodziny zastępczej i uzyskały dochody opodatkowane według skali podatkowej. Kto nie będzie mógł skorzystać z ulgi na dziecko w 2024 roku?

Ulga prorodzinna 2024 wynosi:

Ulga na dziecko to najpopularniejsza metoda wspomagania obywateli przez państwo. Kto może z niej skorzystać? Z ulgi korzystać należy trzymając się ściśle określonych zasad. Sprawdź, kto nie dostanie zwrotu pieniędzy z ulgi prorodzinnej w 2024 roku. Rodzice dzieci do 18 roku życia, czasem nawet dłużej, mogą korzystać z ulgi prorodzinnej, ma to na celu poprawę sytuacji finansowej rodzin.