Ulgi podatkowe 2023/2024. Nowe odliczenia i ulgi. Tyle zwrotu pieniędzy dostaniesz w 2024. Sprawdź co będzie można odliczyć 6.12.2023

Ulgi podatkowe 2023/2024. Ile zwrotu dostaniesz?

Ulgami podatkowymi nazywamy zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, dzięki którym możemy obniżyć podstawy opodatkowania lub wysokość podatku. Podatki to nie tylko obowiązek ich zapłaty, ale również możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Ile trzeba poczekać na zwrot podatku za 2023 rok? Zwrot podatku rozpocznie się dopiero po złożeniu rozliczeń rocznych za 2023 rok. Jest to zawsze koniec kwietnia.

Sezon podatkowy rozpocznie się tradycyjnie 15 lutego i potrwa do końca kwietnia. Przez ten czas powinniśmy rozliczyć się z urzędem skarbowym, za pomocą Internetu lub tradycyjnie w urzędzie. Podatek dochodowy płacimy do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Ulgi podatkowe i pozostałe odliczenia to dobry sposób na obniżenie swojego podatku.