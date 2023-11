Ulica Św. Wojciecha w Koszalinie pada ofiarą remontu ulicy 4-go marca

Sygnały trafiają też do policji. Monika Kosiec, oficer prasowy koszalińskiej komendy, zdradza, że policjanci drogówki w związku z licznymi sygnałami od okolicznych mieszkańców dotyczących notorycznego łamania przepisów przez kierowców przemieszczających się tą ulicą samochodami powyżej 3,5 ton, kontrolują ruch na ul. Św. Wojciecha: - W ramach prowadzonych działań przy ul. św. Wojciecha koszalińscy policjanci ruchu drogowego bacznie przyglądali się samochodom ciężarowym, których kierujący nie stosowali się do znaku B5- zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Funkcjonariusze podczas kontroli sprawdzali również stan techniczny ciężarówek, dokumenty wymagane do prowadzenie i użytkowania tego typu pojazdów oraz stan trzeźwości kierujących.

Mundurowi już nałożyli 6 mandatów karnych na kierujących, którzy nie stosowali się do obowiązujących przepisów. - Takie działania koszalińskich policjantów będą odbywały się cyklicznie - zapowiada Monika Kosiec.