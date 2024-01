Ulica Szczecińska w Koszalinie nadal w przebudowie. Jak wygląda postęp prac? [ZDJĘCIA]

Trwa remont ulicy Szczecińskiej w Koszalinie. Przebudowa ulicy Szczecińskiej, aż do granic miasta, pochłonie 35 milionów złotych, z czego 30 milionów to wsparcie z rządowego programu Polski Ład. W ramach prac mają powstać między innymi trzy ronda, a czteropasmowa droga ominie przejazdy kolejowe i połączy się ze strefą ekonomiczną.

Jak wygląda postęp prac? Zobaczcie w galerii!

Odcinek, który realizował będzie Budimex (między Lidlem a węzłem trasy S11) powstaje dzięki 100-milionowej dotacji z Polskiego Ładu, którą przyznano na uzbrojenie i dalsze skomunikowanie strefy ekonomicznej. Prace budowlane na Szczecińskiej mają zakończyć się jesienią przyszłego roku.

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie informuje, że firma BUDIMEX S.A. od dnia 09.01.2024 r. przystępuje do prac drogowych na ulicy Szczecińskiej - na odcinku od ul. Granicznej do węzła Koszalin Zachód. Jest to związane z rozpoczęciem przebudowy odcinka ulicy Szczecińskiej między ul. Graniczną a węzłem S6. Zmiana polegała będzie na czasowych zwężeniach i wygrodzeniach jezdni na przebudowywanym odcinku. Jednocześnie cały czas trwa przebudowa ulicy Szczecińskiej od ulicy Syrenki do ulicy Granicznej - tutaj przebudowę wykonuje firma Strabag Sp. z o.o.