Ulice w Koszalinie do pilnej naprawy. Dziury są niemal wszędzie [ZDJĘCIA]

Asfalt na wielu ulicach w mieście nie wytrzymał nie tylko wzmożonego ruchu ciężarówek, ale też zmian pogodowych. Nagłe spadki temperatury, a następnie szybkie wzrosty spowodowały, że asfalt zaczął pękać, a w jego najsłabszych miejscach powstały dziury. Te w niektórych miejscach są gigantyczne.

Dziurawa jest ulica Zwycięstwa, i to na całej długości, dziury widać w ważnej ulicy Morskiej, niebezpiecznie jest na ulicach Dąbrowskiego i Strumykowej, ale największe wyrwy pokazały się we wspomnianej ul. Gdańskiej. Tam, przypomnijmy, jeszcze pod koniec ubiegłego roku, zostało uszkodzonych kilkanaście pojazdów.

W koszalińskim ratuszu zapewniają, że na ulice miasta już wyjechały ekipy drogowe, które łatają dziury na bieżąco. Codziennie asfalt naprawiają trzy ekipy z tzw. recyklerem, czyli urządzeniem służącym właśnie do naprawiania nawierzchni bitumicznych. Dodatkowo ulicę Gdańską, kluczową dla miasta, naprawiała firma zewnętrzna. To jednak nadal mało. Jest jednak światełko w tunelu. Jak poinformował nas Robert Grabowski z koszalińskiego ratusza, kończą się już negocjacje między miastem a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz spółką Polbud Pomorze, budującą trasę S6, wynikiem których Koszalin ma otrzymać dodatkowe pieniądze na przebudowę ul. Gdańskiej. W tej sprawie konieczne będzie zwołanie sesji nadzwyczajnej. To może nastąpić jeszcze w tym miesiącu.

Chcesz zgłosić zniszczoną drogę w mieście? Dział Infrastruktury Technicznej w Zarządzie Dróg i Transportu przypomina, że działa telefon alarmowy w tej sprawie, numer 94-311-80-78 lub 94-311-80-79 (od poniedziałku do piątku w godz. 7-15).