Upamiętnili piłkarzy i wzięli udział w akcji charytatywnej w Sianowie [ZDJĘCIA]

- To już 29. turniej, długa tradycja. To też piąty turniej charytatywny, bowiem co roku staramy się pomagać osobom potrzebującym. Dziś zagraliśmy dla Antosia, chcemy, by rósł zdrowo - powiedział nam Tomasz Tesmer, wicestarosta koszaliński, zawodnik Victorii Sianów i współorganizator wydarzenia. - Co istotne, zbiórka dla chłopczyka nie kończy się dziś. Do współpracy zaprosiliśmy bowiem Sianowską Fundację Jesteśmy Razem. Na jej profilu społecznościowym będą prowadzone licytacje. Dzisiejsze wydarzenie to też dobra zabawa przyjaciół z boiska. Mimo trudno terminu, czyli środka sezonu wakacyjnego, udało się zebrać wystarczającą liczbę zespołów, by rozegrać turniej. Ma on swoją renomą, swoją rangę i fajnie, że w tak licznym grunie wszyscy tu jesteśmy - podsumował Tomasz Tesmer.