Uwaga! IMGW ostrzega przed przymrozkami w Zachodniopomorskiem. Nawet do minus 9 st. C

Z komunikatów IMGW wynika, że w woj. zachodniopomorskim w czwartek prognozowany jest spadek temperatury do minus 3 st. C, a przy gruncie do minus 6 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 6 st. C. W nocy i w piątek nad ranem termometry mogą pokazać minus 5 st. C.

Przygruntowe przymrozki sięgną minus 9 st. C. Ale w dzień temperatura wzrośnie nawet do 8 st. C. W nocy z piątku na sobotę termometry pokażą minus 2 st. C. Przy gruncie - do minus 6 st. C.

Ostrzeżenie IMGW–PIB Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich – Wydział w Szczecinie dotyczy 18 powiatów województwa zachodniopomorskiego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków wynosi 80 proc.(PAP)