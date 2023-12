Uwaga kierowcy, od soboty droga z Koszalina do Maszkowo będzie znowu zamknięta

Chodzi o odcinek tej drogi z Koszalina do Maszkowa. Trasa jest od kilku tygodni remontowana. W związku z poprawą warunków atmosferycznych wykonawca - spółka Domar Tatów - przystąpi teraz do układania ostatniej asfaltowej warstwy ścieralnej jezdni oraz zakończenia pozostałych prac.

Droga będzie więc zamknięta co najmniej do 17 grudnia. Obowiązywać ma tutaj identyczna organizacja ruchu jak przy poprzednich fazach remontu. Objazdy dla pojazdów o masie powyżej 5 ton prowadzą przez Nadbór - Krytno - Ratajki - Sianów, a dla pojazdów poniżej 5 ton przez Szczeglino - Węgorzewo Koszalińskie - Sianów. Wspólnym odcinkiem objazdu dla wszystkich pojazdów jest trasa Sianów - Koszalin (ulice: Gdańska - Orląt Lwowskich - Traugutta - Zwycięstwa).

Dostęp do ulicy Lubiatowskiej zostaje zapewniony bez zmian. Na wyłączonym odcinku ulicy Zwycięstwa pozostawia się możliwość dojazdu do posesji. Dostęp do miejscowości Maszkowo jest możliwy od strony Szczeglina lub Węgorzewa Koszalińskiego.