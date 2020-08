Zmiany w kodeksie drogowym. Mandat za brudne auto

Nowe mandaty 2020: za brudne auto i groźnego psa. Zobacz też zmiany w kodeksie drogowym. Sprawdzamy, co zmieniło się w kodeksie drogowym i za co można teraz dostać mandat. Mandat za brudny samochód? Jeszcze do niedawna kierowcy byli karani za korzystanie z myjni samochodowych, te...