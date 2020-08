Uwaga na oszustów! Koszalińska policja ostrzega

Monika Kosiec, rzecznik prasowy koszalińskiej policji, zdradza, że oszuści stosują dwie metody: - Pierwsza to oczywiście klasyczna metoda na wypadek samochodowy, którego sprawca jest członek rodziny. Pilnie potrzebna jest gotówka by go "wykupić" od więzienia — opowiada. - Druga to telefony od fałszywych funkcjonariuszy, którzy próbują od osób starszych wyłudzić ich dane osobowe. Pretekstem mogą być na przykład zagubione dokumenty.

Telefony od zaniepokojonych mieszkańców to dowód na to, że jesteśmy coraz bardziej świadomi metod działania oszustów. Dzięki temu mniej jest ofiar oszustów.

Policja przestrzega: bądźmy czujni, nie podawajmy swoich danych osobowych, sprawdzajmy u źródła informacje — dzwońmy do osób, których dotyczą rzekome rewelacje, albo do ich bliskich. Informujmy też o próbach oszustwa służby.