Uwaga! Niebezpieczna i toksyczna żywność. Najnowsze ostrzeżenia GIS. Lista wycofanych produktów z popularnych marketów

Sprawdź najnowszą listę produktów wycofanych przez GIS. Wyniki kontroli Główny Inspektorat Sanitarny opublikował na swojej stronie internetowej. Warto sprawdzić, które dokładnie produkty nie nadają się do spożycia.

Najnowsze ostrzeżenia GIS. Lista wycofanych toksycznych produktów ze sklepów

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Kieruje nią Główny Inspektor Sanitarny, który jest centralnym organem administracji rządowej. Główny Inspektorat Sanitarny to centralny urząd administracji rządowej, który obsługuje Głównego Inspektora Sanitarnego.

W ostrzeżeniach GIS o produktach znajdują się informacje m.in. o:

Jeżeli zakupiłeś już produkt, który został wycofany, najpierw sprawdź numer partii, w której wykryto niepożądane substancje. Jeśli numer partii nie pokrywa się z tym wykazanym w komunikacie, możesz go spożywać bez obaw. Jeśli jednak numer partii jest zgodny, nie spożywaj produktu i wyrzuć go do śmieci.