Uwaga! Ostrzeżenie II stopnia przed silnym wiatrem i deszczem z burzami dla Koszalina i regionu

Ostrzeżenie II stopnia: silny wiatr i deszcz z burzami

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 35 mm do 55 mm, lokalnie do 70 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 85 km/h. W nocy z niedzieli na poniedziałek wzrost prędkości średniej od 50 km/h do 65 km/h w porywach do 100 km/h, możliwe porywy do 110 km/h.

Mieszkańcy regionu koszalińskiego dostali Alert RCB: Uwaga! Dziś i jutro (05/06.08) intensywne opady deszczu i burze. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe.