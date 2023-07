Uwaga! Oto jakie są objawy stanu przedcukrzycowego. Jakie ostrzeżenia wysyła nasz organizm? Czym się charakteryzuje? Sprawdź 17.07.2023

Czym jest stan przedcukrzycowy? Nie jest to jeszcze cukrzyca, lecz nieleczony, w większości przypadków doprowadza do rozwinięcia się cukrzycy typu drugiego. Występują u Ciebie te objawy? Sprawdź, czy masz prawidłowy poziom cukru we krwi. Na cukrzycę typu 2 najczęściej zapadają osoby w wieku powyżej 30 lat i w znacznej większości są to kobiety. Po czym można rozpoznać cukrzycę i stan przedcukrzycowy? Sprawdź!

Stan przedcukrzycowy to zaburzenia sygnalizujące o nieprawidłowym poziomie glukozy we krwi. Nie jest to jeszcze cukrzyca, lecz nieleczony, w większości przypadków doprowadza do rozwinięcia się cukrzycy typu drugiego.

Co to cukrzyca typu 2? Jak rozpoznać stan przedcukrzycowy?

Cukrzyca typu 2, nazywana też cukrzycą insulinoniezależną lub cukrzycą wieku dorosłego, stanowi aż 90 proc. wszystkich przypadków cukrzycy. Charakteryzuje go względny niedobór insuliny, a przez to najczęściej podniesiony poziom glukozy we krwi chorego. W przebiegu cukrzycy typu 2 współwystępują różne mechanizmy. Przede wszystkim jest to niedostateczna produkcja insuliny przez trzustkę. Insulina jest hormonem peptydowym, produkowany w komórkach beta w wysepkach Lagerhansa trzustki. Bodźcem do jej wytwarzania jest zwiększony poziom glukozy we krwi, występujący po posiłku. Na cukrzycę typu 2 najczęściej zapadają osoby w wieku powyżej 30 lat. Do zachorowania predysponuje płeć żeńska.

Po czym można rozpoznać cukrzycę i stan przedcukrzycowy?

Nieprawidłowy poziom glukozy na czczo tzw. stan przedcukrzycowy waha się w granicach od 100 do 125 mg/dL. Cukrzyca rozpoczyna się na dobre, gdy ilość cukru we krwi przekroczy tę ostatnią normę. Wszystkie wyniki wynoszące co najmniej 126 mg/dL w dwóch oddzielnych pomiarach oznaczają rozwój cukrzycy.

Pamiętaj, że uchronić przed cukrzycą mogą nas tylko regularne badania. Można również samemu w domu sprawdzać poziom cukru we krwi. Glukometr nie jest drogi, a potrafi celnie ocenić nasz stan zdrowia.

Wakacje to czas kiedy brakuje krwi