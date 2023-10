Uwaga studenci! Możesz wygrać staż w Fundacji DKMS

Warsztaty z zakwaterowaniem i wyżywieniem, doświadczenie przy realizacji wydarzeń, nauka zarządzania zasobami ludzkimi i promocji w mediach społecznościowych, referencje - to wszystko czeka studentów, którzy zdecydują się wysłać swoje zgłoszenie, by wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się w dniach 4-5 listopada w Warszawie. Inicjatywa ma na celu zarejestrowanie - we współpracy ze studentami - jak najwięcej nowych potencjalnych dawców szpiku.

Na koniec projektu można wygrać 6-tygodniowy płatny staż w Fundacji DKMS, z zakwaterowaniem. Co należy zrobić, by dostać się na staż?

- Staż jest nagrodą za przeprowadzenie najbardziej kreatywnej, innowacyjnej i efektywnej kampanii edukacyjnej - informują organizatorzy.

Tu liczyć się będzie sam pomysł przeprowadzenia akcji, ale także stosunek liczby zarejestrowanych studentów do łącznej liczby studentów danej uczelni.

Dodatkowe szczegóły oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej https://www.dkms.pl/dzialaj/pomoz-inaczej/student-aplikuj. Rekrutacja na Studenckich Liderów trwa tylko do 15 października.