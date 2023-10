Uwaga! W Koszalinie i regionie mocno powieje. Prognoza pogody na najbliższe dni

12.10.2023 - 12.10.2023 (Czwartek/Piątek)

Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Lokalnie, głównie w strefie nadmorskiej, słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13°C do 16°C. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w drugiej połowie nocy stopniowo wzrastające do dużego i całkowitego. Nad ranem na południowym zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Wiatr słaby, nad morzem początkowo umiarkowany i porywisty. W dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 16°C do 19°C. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, później wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, porywistego, nad morzem wieczorem w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy.

13.10.2023 - 14.10.2023 (Piątek/Sobota)

W nocy zachmurzenie duże, okresami całkowite. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem okresami silny, około 40 km/h, nad ranem w części zachodniej w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, w strefie nadmorskiej możliwe burze. Wysokość opadów, głównie na wybrzeżu, do 10 mm. Temperatura maksymalna od 14°C do 16°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem okresami silny, około 45 km/h i w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni.