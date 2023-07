Uważaj! Wakacje też mogą cię zabić. Szpitalne Oddziały Ratunkowe przeżywają oblężenie

Alkohol i środki psychoaktywne są plagą wśród plażowiczów

- W przeważającej części są to pacjenci z urazami, którzy trafiają na SOR. Dominują urazy głowy i kończyn. W dużej mierze są to dzieci i młodzież. Wiadomo, latem najmłodsi z nas stają się bardziej ruchliwi i przez to mają wypadki: na rowerach, na trampolinach, spadają z drzew - wylicza Marcin Prusak, rzecznik prasowy słupskiej placówki.

Patrycja Głomska, rzecznik kołobrzeskiego szpitala, przyznaje, że w czasie wakacji do szpitala zgłaszają się głównie pacjenci z problemami nadużyć alkoholu oraz środków psychoaktywnych. A także z drobnymi urazami ortopedycznymi. Nie brakuje też takich, którzy zgłaszają ogólne złe samopoczucie i kłopoty żołądkowo-jelitowe.

- Oczywiście, pacjentów jest też znacznie więcej - podkreśla.

Ostatnio w Przecławiu (powiat policki) pijany 42-latek najpierw wezwał pogotowie, a potem zaatakował ratowników. Powód? Chciał zapalić papierosa, a ratownicy mu na to nie chcieli pozwolić, bo chcieli jak najszybciej przewieźć go do szpitala. Jeden z ratowników w wyniku szarpaniny sam trafił do szpitala.

- W wakacje widzimy, jak głupie pomysły przychodzą ludziom do głowy pod wpływem alkoholu - mówi Michał Pelc, ratownik medyczny z Koszalina.

- Mam na myśli wypadki na rowerach i hulajnogach, brawurowe wchodzenie do wody, czy też wypadki przy grillu i w ogrodzie - podkreśla.