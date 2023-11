Uważajcie! ZUS ostrzega przed fałszywymi wnioskami o wyrównanie 800 plus

W internecie pojawiły się nieprawdziwe doniesienia, które dotyczą rzekomego wyrównania świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł do 800 zł za okres od sierpnia do grudnia tego roku.

- Do ZUS-u zgłaszają się osoby, które chcą w tej sprawie złożyć udostępniany w mediach społecznościowych wniosek - tłumaczy Karol Jagielski, rzecznik zachodniopomorskiego oddziału ZUS.

Wysokość świadczenia wychowawczego do końca 2023 roku to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Od 1 stycznia przyszłego roku świadczenie „500+” zmieni się w „800+”. ZUS zrobi to automatycznie, nie trzeba składać żadnego wniosku.

Od przyszłego roku uprawnione osoby otrzymają wypłaty w nowej wysokości i zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wniosek o świadczenie wychowawcze, jak i inne świadczenia rodzinne, jest tylko elektroniczny i złożyć go można przez aplikację mZUS, portal PUE ZUS, portal Emp@tia albo bankowość elektroniczną.