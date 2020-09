W czwartek finał Pucharu Polski. Młyny Stoisław Koszalin zagrają z Zagłębiem Lubin

W czwartkowym finale Zagłębie będzie bronić trofeum, zdobytego przed rokiem po wygranej z Pogonią Szczecin. W sumie klub z Lubina sięgał po Puchar Polski pięć razy. Po raz pierwszy w 2009 r., gdy w finale w Kaliszu pokonał... AZS Politechniki Koszalińskiej. Wówczas w roli obrończyń trofeum wystąpiły Akademiczki, które rok wcześniej pokonały w Elblągu SPR Safo Lublin, osiągając jedyny taki sukces w rozgrywkach PP.

Tegoroczny finał PP będzie być może najbardziej niezwykły ze wszystkich (rozgrywki prowadzone są od 1959 r.). Rozegrano zostanie dopiero pół roku po meczach półfinałowych, a zespoły przystąpią do niego w składach zmienionych w stosunku do tych, w których wywalczyły awans. W koszalińskim zespole zabraknie trenerki Anity Unijat (zastąpił ją Adrian Struzik), która doprowadziła zespół do finału, a także zawodniczek: Izabeli Prudzienicy, Aleksandry Sach, Pauli Tracz i Marty Tomczyk.