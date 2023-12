W I LO im. Dubois w Koszalinie zagrali dla hospicjum [ZDJĘCIA]

- Tego typu imprezy, właśnie w szczytnym celu, były już organizowane w naszej szkole w ostatnich latach - powiedział Tymoteusz Michna, przewodniczący samorządu uczniowskiego I LO. - Chcieliśmy do tamtej tradycji nawiązać i ją kontynuować. To też okazja, by urozmaicić życie szkolne. Wszyscy, zarówno nauczyciele i uczniowie, zaangażowali się w organizację i mam nadzieję, że w przyszłości kolejnych tego typu wydarzeń w naszej szkole nie zabraknie - dodał.

Koszalińskie hospicjum zaprasza wszystkich do licytacji także na bazarku charytatywnym (grupa na Facebooku). Jeśli ktoś ma do przekazania coś na licytację, warto, by zrobił to teraz, bo tuż przed świętami, z racji natłoku ofert, łatwiej będzie o przegapienie czegoś. To też szansa, by zakupić wyjątkowy prezent a przy okazji wesprzeć placówkę. Akcję charytatywną na rzecz hospicjum, a polegającą na wspólnym malowaniu bombek, zorganizowano także 6 grudnia w Forum Koszalin.