W koszalińskiej Czaplówce kompletują transport z darami, który trafi na Ukrainę

- W marcu zakończymy zbiórkę, a na początku kwietnia planujemy wyjazd transportu z darami dla walczącej Ukrainy - powiedział dr Zygmunt Czapla, dyrektor Czaplówki i społecznik.

Podsumowanie wyjazdu będzie można znaleźć w zaplanowanej na przyszły kolejnej edycji publikacji - już jedenastej - pod nazwą "Uratować pamięć. Wspomnienia Polaków zapisane w historii i świadomości".

W dalszym ciągu można pomóc zarówno walczącej Ukrainie, a także kresowiakom z Litwy, bo to właśnie tam najczęściej docierała w ostatnim czasie pomoc z Koszalina.

Przypomnijmy, że polska delegacja z wypełnionym po brzegi busem dotarła w 2022 roku do gminy i miasta Niemenczyn czy do wsi Jęczmieniszki na Litwie. Rok temu celem były między innymi litewskie Ejszyszki. W tym roku Czaplówka otrzymała zaproszenie od prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Łanowicach, Walerego Tracza. I wszystko wskazuje na to, że właśnie do Łanowic, oddalonych o ponad 70 kilometrów od Lwowa, ma dotrzeć transport z darami. W busie znaleźć się mają produkty żywnościowe o długim terminie ważności, artykuły higieniczne, leki, środki czystości, a także odzież i obuwie.