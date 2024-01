W małym pokoiku smyczy ma bez liku. Unikatowa pasja pana Adama

Szafa zatem (przynajmniej na razie) zostaje na swoim miejscu. Nie ma też mowy, by smycze wywędrowały poza mały pokoik. Choć pan Adam miał zakusy, by na potrzeby kolekcji zaadaptować przestrzenie w salonie czy sypialni, takiemu pomysłowi stanowczo sprzeciwia się jego żona - pani Teresa. Królestwo smyczy nie poszerzy swoich granic.

Każda jest inna

Prawie półtora tysiąca smyczy to efekt budowania kolekcji przez niemal dwie dekady. To właśnie 19 lat temu pan Adam zdecydował się, że resztę życia (i jeden pokój w swoim mieszkaniu) poświęci nietypowej pasji. Zbieranie smyczy to jednak nie pierwsza miłość słupszczanina - przed laty zbudował potężną kolekcję… kufli. Pokaźnych szklanek i pokali nie ma już jednak w jego domu. Nie dość, że trudno było utrzymać je w czystości, to na dodatek szybko wypełniły przestrzeń małego pokoju.