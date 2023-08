W niedzielę będą maszerować przeciwko przemocy w Koszalinie

Superbohaterowie, czyli społecznicy przebrani za popularne postacie z gier, czy filmów, to grupa, do której należy Piotr. W weekend doszło do jego pobicia, a mężczyzna z ciężkimi obrażeniami trafił na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych w koszalińskim szpitalu. Jego rodzina, przyjaciele i znajomi są wstrząśnięci. Jednocześnie, nie chcąc pozostać biernymi, organizują marsz. Ten odbędzie się w niedzielę 27 sierpnia w godzinach 16.30 - 18.30.

- Piotrek jest w dalszym ciągu nieprzytomny, ale mamy nadzieję, że z tego wyjdzie - powiedziała nam Sabina Ogórkiewicz-Baran, współorganizatorka marszu, a na co dzień nauczycielka w Szkole Podstawowej w Biesiekierzu. - Zdecydowaliśmy, że zorganizujemy ten marsz, bo nie ma naszej zgody na przemoc. Marsz już zgłosiliśmy na policję, to już oficjalne wydarzenie, które będzie odpowiednio zabezpieczone. Będziemy szli w ciszy trasą od ratusza do szpitala - dodała.

Funkcjonariusze policji pracują nad wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia oraz proszą osoby, które mogą coś wiedzieć w tej sprawie, o kontakt, nawet anonimowy, dzwoniąc pod numer telefonu: 47 78 411 20.