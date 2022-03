W niedzielę pierwszy Orli Cross. Pobiegną dla Ukrainy

Start zaplanowano o godz. 11.00, nad jeziorem Czarne w pobliżu Strzekęcina (gmina Świeszyno), gdzie odbywa się większość imprez organizowanych przez SSK Orzeł. Do pokonania będzie wymagający dystans ok. 21 km, na trasie o charakterze crossowym. Do 25 bm. zapisy prowadzone będą przez formularz na stronie biegnijmy.pl. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w dniu biegu w biurze zawodów.

Bieg ma charakter charytatywny. Nie ma wpisowego, za to w biurze zawodów będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

- Zbieramy dla naszych przyjaciół, którzy pozostali w Ukrainie, tak jak Kostiantyn Pyszniak (uczestnik wielu imprez biegowych w naszym regionie - dop. red), a także dla osób, które przybyły do Polski z kraju ogarniętego wojną - napisali organizatorzy na profilu fejsbukowym.