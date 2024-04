W piątek rozpocznie się remont ul. Spasowskiego w Koszalinie. Będą utrudnienia [MAPA]

Robotami ziemnymi - kanalizacyjnymi i drogowymi - będzie objęty odcinek tej drogi od parkingu przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II ze Staszica aż do ul. Spasowskiego 5. Zamknięty będzie też wjazd na ul. Spasowskiego od ul. Staszica. Dojazd do wszystkich nieruchomości i do parkingu będzie możliwy od ul. Śniadeckich. Co jeszcze ważne, podczas robót drogowych przy ul. Staszica możliwe jest również ręczne sterowanie ruchem. To wszystko zacznie się już 26 kwietnia, a więc w najbliższy piątek.

- Prosimy więc o zachowanie ostrożności i stosowanie się do oznakowania ustawionego na czas prowadzonych robót. Przepraszamy oczywiście za utrudnienia - słyszymy w koszalińskim ratuszu.

To inwestycja miejska, a prace wykonuje spółka Domar z podkoszalińskiego Tatowa, która wygrała przetarg.

Przewidziany do rozbudowy jest odcinek od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do wysokości budynku Jana Pawła II nr 8 oraz odcinek od ul. Spasowskiego 9 do skrzyżowania z ul. Śniadeckich.