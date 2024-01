W Połczynie-Zdroju rusza nowy projekt dla uczniów szkół podstawowych

Projekt startuje zaraz po feriach zimowych. Jest skierowany do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych i potrwa do czerwca roku przyszłego. Uczniowie połczyńskich podstawówek będą mieli dodatkowe zajęcia przedmiotowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz koła zainteresowań. Część z nich będzie mogła odbywać się w ramach wyjazdów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Ponadto w celu realizacji zajęć przewidzianych w projekcie oraz osiągnięcia zakładanych celów w postaci podniesienia kwalifikacji uczniów, projekt zakłada wyposażenie w sprzęt potrzebny do zorganizowania cyfrowego laboratorium, pracowni przyrodniczej, multimedialnej pracowni przedmiotowej, pracowni geograficznej oraz doposażenie szkół w sprzęt komputerowy.

To kosztowne (1,722 mln zł) przedsięwzięcie, na które połczyński ratusz otrzymał dotację w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027. Samorząd nie musiał wykładać własnych pieniędzy. Gmina Połczyn-Zdrój znalazła się wśród 83 samorządów województwa zachodniopomorskiego ubiegających się o środki finansowe na zadania oświatowe, tylko 43 uzyskało akceptację komisji oceniającej projekty.