W Połczynie-Zdroju zostanie odsłonięty pomnik ofiar germanizacji w czasie II wojny światowej

Młodzież szkolna spotka się z bohaterami tragicznych wydarzeń z okresu wojny, z Barbarą Paciorkiewicz oraz Michaelem Sturmem. Planowane są także m.in. otwarcie wystawy przygotowanej przez historyków łódzkiego Muzeum Dzieci Polskich ofiar totalitaryzmu i projekcja filmów: „Miasto pokoleń”, „Urodzeni dla rzeszy” i „Opowieści dziewczęce”.

- Nam zależy na tym, by to, co się wydarzyło w czasie wojny, nie było tylko smutnym wspomnieniem. Chcemy pamiętać, słuchać relacji świadków historii, edukować młodzież, wyciągać wnioski, bo historia powtarza się na naszych oczach. Tylko teraz słyszymy o rusyfikacji, o rabowaniu dzieci z Ukrainy w głąb Rosji – uzasadniała tak bogaty program połczyńskich uroczystości Bożena Łukomska.