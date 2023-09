W połowie października pasażerowie będą mogli korzystać z dworca w Kołobrzegu

Jak przypomniał prezes PKP SA, we wrześniu br. PKP SA przyjęły Program Inwestycji Dworcowych na kolejne lata. „To kolejnych minimum 150 dworców, z planem zwiększenia do 300. To ponad 4,4 mld zł" - wskazał Mamiński. Jak mówił, na liście podstawowej drugiej edycji programu, wśród 150 dworców do realizacji, 15 to zachodniopomorskie obiekty, w tym dworzec w Wałczu.