W środę będą oddawać krew w Karlinie. To szansa, by pomóc innym

W środę, 29 listopada, na terenie Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu Homanit Arena w Karlinie pojawi się krwiobus, w którym będzie można oddać krew.

- To działania w szczytnym celu, niezmiennie zachęcamy do oddania krwi, to ogromna pomoc - informują organizatorzy i zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji.