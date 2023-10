W starej siedzibie szpitala w Białogardzie ma powstać nowy zakład leczniczy

- Mamy teraz 9 miesięcy na przygotowanie przetargu, ale oczywiście postaramy się to zrobić dużo szybciej. Bo taki zakład jest niezwykle potrzebny w regionie - mówi Piotr Pakuszto, starosta powiatu białogardzkiego.

Powiat dostał 8 milionów złotych na zagospodarowanie starej lecznicy i przygotowanie tam zakładu opiekuńczo - leczniczego na 40 łóżek. - Łóżek bardzo potrzebnych - zaznacza starosta. - Kolejka oczekujących liczy ponad 120 osób. My już mamy takich łóżek 60, wszystkie są oczywiście zajęte, dlatego te kolejne 40, a w przyszłości zapewne jeszcze więcej, to sprawa kluczowa. Niestety, ale nasze społeczeństwo się starzeje i takich miejsc będzie potrzebnych coraz więcej - dodaje.

Zakład opiekuńczo - leczniczy zajmuje się przede wszystkim osobami starszymi, niedołężnymi, które potrzebują w codziennym funkcjonowaniu pomocy. - To nie jest hospicjum, nie jest to także Dom Pomocy Społecznej, to punkt, w którym udziela się stacjonarnie i całodobowo usługi medyczne, obejmujące długoterminową opiekę medyczną oraz pielęgnację pacjentów nie wymagających hospitalizacji - słyszymy.

Nowy zakład ma działać na parterze starego szpitala przy ul. Szpitalnej w Białogardzie. Docelowo ma tu powstać obiekt na 120 łóżek.