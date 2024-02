W szkołach o handlu ludźmi. Wspólne zajęcia policji i fundacji Czas Wolności

- Nie jesteś na sprzedaż. Nie daj się kupić - pod takim hasłem w koszalińskim Bronku poprowadzono spotkanie uświadamiające dla uczniów. W auli II LO była mowa między innymi o tym, czym jest zjawisko handlu ludźmi w Polsce i na świecie, jak reagować w sytuacji zagrożenia czy jak skutecznie chronić się przed tym przestępstwem. Wskazywano różne metody manipulacji, szantażu, uzależnienia od innych osób. Przestrzegano przed fałszywymi biurami pośrednictwa pracy czy przed tym, z kim i na jaki temat rozmawiamy przez internet. Wyróżniono również popularne metody "na przyjaciela" czy "na miłość". Oszuści najpierw wzbudzają nasze zaufanie lub głębsze uczucia, a dopiero potem przystępują do realizacji planu.

- Jako policja regularnie prowadzimy spotkania z młodzieżą szkolną dotyczące problematyki handlu ludźmi, a pomagają nam w tym także zaprzyjaźnione służby, np. Straż Graniczna - powiedziała nam asp. Beata Gałka z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. - Przyznaję, że młodzież, z którą rozmawiamy, kompletnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że współczesne niewolnictwo istnieje. Oni uważają, że to relikt przeszłości i że absolutnie ich to nie dotyczy. Próbujemy wyprowadzić ich z błędu, uświadamiamy o realnych zagrożeniach oraz o tym, jak można temu przeciwdziałać. Te młode osoby za chwilę rozpoczną swoją pierwszą pracę, wyjadą za granicę. Zetkną się z różnymi sytuacjami. To też potencjalne ofiary, które można w łatwy sposób zwerbować do pracy. Do pracy, jak się później okazuje, w trudnych, upokarzających warunkach czy w seksbiznesie - dodała.