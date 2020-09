W weekend będą kuli! Kowale przyjadą do Węgorzewa

Już w piątek, 11 września, od godz. 13 kowale zaczną wykuwać wspólne dzieło, które tradycyjnie zostawią w Węgorzewie. W sobotę zaczną pracę o godz. 10. Będzie można nie tylko podziwiać ich umiejętności, ale też wziąć udział w warsztatach kowalstwa.

Kowalstwo, od czasu wytopu metalu z rud metali, stało się jednym z najważniejszych zawodów wykonywanych przez człowieka. Było cenione we wszystkich kulturach, którym znany był sposób na pozyskanie metalu. Nadal to praca kojarzona z wytrwałością i wyjątkowymi umiejętnościami, a w przypadku kowalstwa artystycznego, domieszką talentu i szczyptą wyobraźni.

W sobotę na godz. 11 zaplanowano pokaz wykuwania stali damasceńskiej. Nazwa ta pochodzi od Damaszku w Syrii, w którego okolicach istniały liczne warsztaty produkujące z tej stali miecze i szable o unikatowej w średniowieczu jakości. Część źródeł podaje, że pochodziła ona z Indii, a w Damaszku jedynie ją obrabiano. Współcześnie stalą damasceńską nazywamy stal warstwową. Są to skute ze sobą metodą zgrzewania naprzemiennie warstwy stali nisko i wysokowęglowej. Stal ta jest szeroko wykorzystywana do produkcji noży kuchennych najwyższej klasy, jednak jest to materiał, który w wyniku obróbki uzyskuje jedynie cechy wizualne do niej zbliżone, lecz w dalszym ciągu ustępuje oryginałowi pod względem wytrzymałości.