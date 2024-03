W weekend zmieniamy czas na letni. 40 pociągów w tym czasie będzie na torach

Najbliższa zmiana czasu zimowego na letni wypada w ostatni weekend marca 31 marca 2024 - dokładniej w nocy z 30 na 31 marca 2024 (to tradycyjnie noc z soboty na niedzielę). Zmiana czasu na letni odbywa się z 2:00 na 3:00, czyli przesuwamy wskazówki o pełną godzinę do przodu.

Zmiana czasu obejmie ponad 40 pociągów będących w trasie. - Będą to składy przewoźników: PKP Intercity, RegioJet, Polregio, Warszawskiej i Trójmiejskiej SKM, Kolei Mazowieckich, Małopolskich, Śląskich i Wielkopolskich. Wśród nich jest np. pociąg IC Uznam 81170 rel. Warszawa Wschodnia – Świnoujście, który przyjedzie na stację Nowy Tomyśl o godz. 1:56 czasu zimowego, a po 5 minutach postoju wyjedzie z niej o 3:01 czasu letniego - wymienia Magdalena Janus z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Dojadą one do stacji docelowych zgodnie z przygotowanym rozkładem jazdy - czas przejazdu nie zmieni się - obiecuje PKP.