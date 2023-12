Walczył o wolną Polskę. 14 grudnia ma urodziny, skończy 95 lat. Wyślij mu kartkę z życzeniami

Akcję promują m.in koszalińscy rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „GRYF”.

- To piękna i niezwykle potrzebna akcja - mówi Marcin Maślanka z „Gryfa”. - Zwłaszcza jak urodziny nakładają się na czas klimatu świątecznego, który powoli do nas dociera. Najważniejsze bowiem jest w niej to, aby pokazać, że człowiek, który jest już w tak podeszłym wieku i tyle poświęcił dla walki o wolną Polskę teraz poczuł, że nie jest sam, a jego poświęcenie jest dla nas ważne i jesteśmy mu za nie ogromnie wdzięczni. Akcja ta jest kierowana w szczególny sposób do ludzi młodych, uczniów szkół z naszego regionu. Bo nie ma lepszej edukacji historycznej i patriotycznej niż kontakt z żywym bohaterem walko o niepodległość ojczyzny - podkreśla Marcin Maślanka.