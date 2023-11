Waloryzacja emerytury w 2024 roku. Ile pieniędzy dostaną emeryci? Rekordowe kwoty. Sprawdź najnowsze prognozy waloryzacji! 1.11.2023

Waloryzacja emerytur 2024

Waloryzacja emerytur i rent odbywa się co roku w marcu, jest to zagwarantowane ustawą. W 2023 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 14,8 proc. Była to rekordowa waloryzacja. Ponadto świadczenia do kwoty 1700 zł brutto, zostały podwyższone o gwarantowane 250 zł brutto. Była to największa podwyżka emerytur od wielu lat. Jaka będzie waloryzacja w 2024 roku? Prognozowany wskaźnik to 12,3 proc, przeciętne świadczenie wzrosłoby o aż 430 zł. Sprawdź najnowsze wyliczenia w galerii!