Wandale na Moście Powstańców Warszawskich w Koszalinie. Więcej policyjnych patroli

Do bulwersujących zdarzeń doszło najpierw na początku września, kiedy to uszkodzono 11 lamp oświetleniowych na Moście Powstańców Warszawskich. W związku z tą sprawą zatrzymano 23-letniego mężczyznę, który przyznał się do stawianych mu zarzutów. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Następnie kryminalni z Komisariatu Policji II w Koszalinie na gorącym uczynku zatrzymali osoby, które nanosiły napisy pod wiaduktem. Byli to dwaj nieletni w wieku 14 lat. Ci przyznali się do winy oraz wskazali inne miejsca w Koszalinie, które również malowali sprayem. Sprawę nastolatków będzie rozpatrywał Sąd Rodzinny.

- Nie ma przyzwolenia na akty wandalizmu. Ledwo nowy wiadukt został otwarty, a już mamy serię zdarzeń, które są po prostu bulwersujące - powiedziała nadkom. Monika Kosiec, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. - Wiadukt i jego okolice są objęte monitoringiem. Dodatkowo 20 adeptów Szkoły Policji w Słupsku w poniedziałek 25 września rozpoczyna dwutygodniową służbę na koszalińskich ulicach. To duże wsparcie. Będą także patrole nieoznakowane - zapowiada rzeczniczka.