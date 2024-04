Warsztaty kardiologiczne dla specjalistów z całego kraju w Mielnie [ZDJĘCIA]

- Metoda stymulacji fizjologicznej przywraca pracę serca tak, by pracowało ono w prawidłowy sposób. Stymulację stosuje się m. in. przy zbyt wolnej pracy serca. To było zawsze marzenie kardiologów, żeby stymulacja serca była jak najbardziej zbliżona do prawdziwej pracy serca. To trwało wiele lat, by ta metoda przebiła się do świata medycyny i dziś jest coraz powszechniej stosowana. Szkolimy się w tym zakresie m. in. na takich warsztatach, jak te w Koszalinie, w technice zabiegów i dobieraniu sprzętów. Wszystko po to, by proteza, jaką jest stymulator serca, była jak najbardziej zbliżona do prawdziwego serca i by pozwoliło to na poprawę komfortu życia pacjenta.