Wąskotorówka w Koszalinie z problemami. Pilnie potrzeba ponad 200 tysięcy złotych

- Dokładnie potrzebujemy 212 tysięcy złotych i to na już - nie owija w bawełnę Paweł Gajdzica, prezes Towarzystwa Koszalińskiej Kolejki Wąskotorowej.

- Wielokrotnie już zgłaszaliśmy problem, ale słyszymy tylko, że będą składane wnioski o dotacje do programów unijnych. Proszę państwa, to nie są żarty. Chodzi o bezpieczeństwo ludzi. Nie puścimy kolejki na niesprawne tory, zresztą nikt nam ich nie dopuści do użytkowania. Nie możemy więc czekać na jakieś większe wsparcie, czy rewitalizację, ale za rok. Do maja musimy wymienić kilkaset podkładów, inaczej nici z jazdy - ostrzega.